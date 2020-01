Il Manchester United prova il tutto per tutto per trattenere Ashley Young. Situazione non semplice tra l'esterno, che ha scelto l'Inter, e i Red Devils. Che, secondo quanto riferito da Sky Sport Uk, hanno offerto al giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2020, un rinnovo annuale, fino all'estate del 2021. Una proposta che però Young ha rifiutato, in quanto nella sua testa ora c'è solo l'Inter.



Antonio Conte lo avrebbe voluto anche nel 2017, quando allenava il Chelsea. Ora ha approvato il suo acquisto, in quanto esterno d'esperienza e duttile, in grado di giocare sia alto che basso, e su entrambe le fasce. Young ha un accordo totale con l'Inter per un contratto di un anno e mezzo, fino al giugno 2021, alle stesse cifre percepite attualmente allo United. Il 34enne ha preso la sua decisione, vuole venire in Italia, all'Inter, e mettersi fin da subito a disposizione di Conte. Nonostante i tentativi in extremis dello United di fargli cambiare idea. Starà ora ai nerazzurri trovare un'intesa con il club inglese sull'indennizzo da garatire per liberare a gennaio il giocatore.