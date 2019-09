Prosegue la prima giornata della Uefa Youth League e dopo l'esordio positivo delle formazioni Under 19 dell'Inter, che ha vinto 4-0 con lo Slavia Praga, e del Napoli, che ha ottenuto un buon pareggio contro il Liverpool, oggi toccherà a Juventus e Atalanta scendere in campo rispettivamente contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria. Parte coi favori dei pronostici la formazione neroblù allenata da Massimo Brambilla, campione d'Italia in carica, mentre grande attesa è sui bianconeri allenati quest'anno da Lamberto Zauli e che sono partiti col botto in campionato (3-0 all'Empoli).





I RISULTATI

Uefa Youth League



Gruppo C, ore 15

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA



Gruppo D, ore 14

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 0-2

22' rig. Fagioli (J), 39' Naouirou (J)