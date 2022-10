Penutlima giornata di Champions League, ma anche penultima giornata dei gironi dicon altri verdetti che sono stati emessi oggi e che hanno visto ile lasuperare il turno nelle rispettive gare.Da un lato il Milan disi conferma squadra dal respiro europeo e con il(gol di) che ha un duplice e fondamentale valore. Prima di tutto conferma l'imbattibilità in Youth League del club rossonero (3 vittorie e due pareggi) e dall'altra, sicuramente più importante, concede alla Primavera milanista diPer stabilire se ci sarà l'accesso diretto agli ottavi di finale (1° posto finale) o quello ai playoff di qualificazioni (2° posto finale) servirà l'ultima garaMilan 11, Salisburgo 8, Dinamo Zagabria 6, Chelsea 2Dall'altro c'è la, autentica locomotiva nel campionato Primavera, ma con qualche sofferenza di troppo in Europa. La gara colera da dentro o fuori e, dopo essere stati sotto per 2-0, i bianconeri hanno reagito trovando prima la rimonta e poi il sorpasso fino al 3-2 finale con il gol die la doppietta di. Il successo coi lusitani, anche per la Juve è fondamentale perché certifica il passaggio del turno, ma rispetto al Milan per centrare il primo posto servirà vincere contro il Paris Saint Germain all'ultima giornata (all'andata finì 5-3 per i parigini).Paris Saint Germain 12,10, Benfica 4, Maccabi H. 3