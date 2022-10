Vince ancora la Juve nella quarta giornata di Youth League. Dopo averli sconfitti 3-1 a Vinovo, la U19 bianconera batte i coetanei del Maccabi Haifa con lo stesso punteggio. Passano i padroni di casa al 5’ con Distelfeld ma la squadra di Montero si rifà nella ripresa e nel recupero. Segnano Anghelè al 49', Mancini al 92' e Huijsen su rigore all’ultimo respiro. Tre punti d’oro per mettersi alle spalle del Psg nel gruppo H di Youth League e ipotecare il passaggio del turno.



Maccabi Haifa-Juve 1-3: 5’ Distelfeld (M), 49’ Anghelè (J), 92’ Mancini (J), 96’ Huijsen



Classifica gruppo H: 9 Psg, 6 Juventus, 4 Benfica, 3 Maccabi Haifa







Di rimonta anche il Milan. I rossoneri battono 3-1 il Chelsea e volano in prima posizione solitaria nel gruppo E. I rossoneri vanno in vantaggio al 63’ con Alesi ma vengono ripresi dai londinesi con Webster all’84’. La squadra di Abate però riesce a ripassare 3 minuti dopo con Longhi e a chiudere la gara con un’altra marcatura di Alesi. Unica nota stonata di un grande pomeriggio è l’infortunio di Lazetic, costretto ad uscire dopo mezzora. Con questo ko, il Chelsea resta ultimo nel girone mentre il Milan si mette al comando con due lunghezze di vantaggio sulla Dinamo Zagabria.



​Milan-Chelsea 3-1: 63’ Alesi, 84’ Webster, 87’ Longhi, 90’ Alesi



Classifica gruppo E: 8 Milan, 6 Dinamo Zagabria, 5 Salisburgo, 2 Chelsea.