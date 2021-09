Seconda giornata di Youth League: oggi in campo Inter e Milan. Nerazzurri in campo contro la Shaktar Donetsk a partire dalle 12, Rossoneri contro l'Atletico Madrid a partire dalle 14 e 30.



LA VITTORIA DELL'INTER: Prima vittoria in questa edizione della Youth League per l'Inter di Chivu, che si impone sul campo dello Shaktar con il risultato di 1-0. Partita equilibrata decisa con un gol alla mezz'ora del primo tempo del centrocampista Cesare Casadei. I nerazzurri hanno poi resistito agli attacchi dei pari età ucraini portando a casa una vittoria che vale oro: in attesa di Real Madrid - Sheriff ora sono al primo posto nel girone con quattro punti, frutto di una vittoria e di un pareggio.