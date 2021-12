L'urna di Nyon è tornata a girare anche nella giornata di oggi con Inter ed Empoli che aspettavano di conoscere l'avversaria dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Youth League. La formazione Primavera nerazzurra, allenata da Cristian Chivu, era arrivata seconda nel girone D alle spalle del Real Madrid e ha pescato gli slovacchi dello Zilina e il playoff si giocherà in gara secca, in trasferta (8-9 febbraio). Giocherà invece in casa l'Empoli, arrivata ai playoff tramite il "percorso dei campioni" riservato alle squadra vincitrici dei campionati nazionali e che non hanno la propria formazione maggiore nei gironi, che però si troverà ad affrontare il ben più temibile Borussia Dortmund.



ECCO IL SORTEGGIO

EMPOLI-Borussia Dortmund

Genk-Chelsea

AZ Alkmaar-Villarreal

Zilina-INTER

Hajduk Spalato-Atletico Madrid

Midtjylland-Brugge

Deportivo La Coruna-Dinamo Kiev

Rangers-Siviglia