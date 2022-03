Per la prima volta nella sua storia la Juventus Primavera si qualifica ai quarti di finale di Youth League. La formazione allenata da Andrea Bonatti ha ottenuto il pass sorpassando ai calci di rigore l'Az Alkmaar negli ottavi di finale dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 0-0. Decisivo per gli olandesi l'errore dal dischetto di Schouten parato da Senko, mentre è di Strijdonck il rigore decisivo per la vittoria bianconera..



Youth League, Az Alkmaar-Juventus 4-5 d.c.r.

di Iling, Muharemovic, Savona, Hasa e Strijdonck i rigori segnati dai bianconeri