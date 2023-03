Dentro o fuori, tutto in un pomeriggio. Al Centro sportivo Vismara di Milano il Milan Primavera allenato da Ignazio Abate può fare la storia nei quarti di finale di Youth League affrontando a partire dalle 16 i pari età dell'Atletico Madrid allenati dal grande ex Fernando Torres. I rossoneri sono arrivati a questo scontro ad eliminazione diretta dopo aver passato da primi il girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria e poi dopo aver battuto per 1-0 il Rukh Lviv con gol di Kevin Zeroli agli ottavi. L'Atletico, invece, è passato come primo nel girone con Porto, Bruges e Leverkusen e agli ottavi ha eliminato 4-1 il Genk.



LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Sebastian Gishamer AUT

Assistenti: Roland Riedel AUT - Markus Reichholf AUT

Quarto uomo: Alessandro Prontera ITA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: (4-3-3) Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traoré. All.: Abate.

ATLETICO MADRID: (4-4-2) Iturbe; Bonar, Kostis, Moreno, Gonzalez; Santamaria, Aitor Gismera, Munoz, El Jebari; Nino, Raihani. All. Torres.