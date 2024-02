Youth League: Milan ai quarti di finale, battuto il Braga ai rigori. Zeroli e Raveyre protagonisti

Redazione CM

Il Milan Primavera è ai quarti di finale di Youth League: battuti ai rigori i pari età portoghesi dello Sporting Braga, dopo il 2-2 maturato in campo. Mattatori della gara in chiave rossonera Zeroli e Sia, autori delle reti che hanno portato la gara ai tiri dal dischetto, e Raveyre, il portiere protagonista nel finale.



I rossoneri, raggiunti due volte dagli avversari che hanno pareggiato all'ultimo, hanno avuto più nervi dal dischetto, anche grazie alla tempra di Simic, che ha contenuto l'esuberanza del portiere lusitano. Ora per i ragazzi di Abate, che hanno raggiunto la top 8 per il secondo anno consecutivo, c'è la vincente di Real-Lipsia.



IL TABELLINO



MARCATORI: 24' Sia (M), 66' Dinis Rodrigues (B), 71' Zeroli (M), 94' Ruben Furtado (B)



RIGORI: Bartesaghi (M, goal), João Vasconcelos (B, goal), Simic (M, goal), Kauan Kelvin (B, parato), Sia (M, goal), Chissumba (B, goal), Malaspina (M, parato), Dinis Rodrigues (B, parato), Zeroli (M, goal)



MILAN: (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez (67' Bartesaghi); Stalmach (36' Malaspina), Eletu (68' Sala), Zeroli; Scotti (68' Parmiggiani), Camarda (88' Simmelhack), Sia.



BRAGA (4-2-3-1): João Carvalho; Tomas Marques, Jonatas Noro, Nuno Matos, Chissumba; Guilherme Barbosa (84' Nuno Patricio), Diego Rodrigues (55' Ruben Furtado); Afonso Duarte (70' João Faria), João Vasconcelos, Kauan Kelvin; Dinis Rodrigues.



Arbitro: Milanovic (Serbia)



Ammoniti: Zeroli, Nsiala, Nuno Matos, Tomas Marques, Raveyre, João Vasconcelos, Kauan Kelvin, Sia, Bartesaghi, Sala



Espulsi: nessuno