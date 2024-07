Roma, nuova offerta per Soulé: è vicina alla richiesta della Juventus

L'argentino è una richiesta di De Rossi, che nei giorni scorsi ha avuto un contatto diretto: Matias, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ha detto sì all'opzione giallorossa, si sente onorato della chiamata e aspetta che la Roma trovi l'accordo con la Juventus. Novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni,una cifra vicina ai 30 di base fissa che chiede Giuntoli.Con la quale ha trovato l'intesa:. Li ha conosciuti tra Juventus e Selección Argentina e ora desidera scendere in campo al loro fianco per riportare la Roma in Champions League. De Rossi incrocia le dita con una convinzione: gli 11 gol e 3 assist realizzati nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone sono numeri che possono essere migliorati ulteriormente nella Capitale. Perché il talento di Matias è entrato nel cuore del tecnico giallorosso che ha già chiaro il piano per valorizzarlo nonostante sembra essereSoulé fa parte del gruppo della Juventus che è partito per la Germania, per il quartier generale dell'Adidas a Herzogenaurach, sede della seconda parte del ritiro. Motta lo considera importante per la sua Juve,Ed è pronto a lasciarlo partire.