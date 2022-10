In attesa dei match della prima squadra, l'under 19 di Napoli e Inter sono state impegnate in Youth League. Gli azzurri sono riusciti a conquistare il primo punto nel gruppo A pareggiando 1-1 contro l'Ajax. Un risultato che però sancisce l'eliminazione della squadra allenata da Frusalupi. Non è bastato il gol del vantaggio firmato da Leonardo Rossi su calcio di rigore e la superiorità numerica dalla fine del primo tempo per vincere e rimanere in corsa. All'88esimo, è arrivata la rete di Jorrel Hato che ha cancellato le speranze del Napoli.



Napoli-Ajax 1-1: 29' Rossi (N), 88' Hato (A)



Classifica gruppo A: 12 Liverpool, 7 Ajax, 3 Rangers, 1 Napoli.







Sconfitta invece per l'Inter under 19 che perde nuovamente contro il Barcellona ma in maniera decisamente meno pesante rispetto all'1-6 dell' andata. Finisce 2-0 per i Blaugrana grazie alla rete di Victor Barbera a inizio gara e a quella di Unai Hernandez Lorenzo all'ultimo minuto. La squadra di Chivu rimane però al secondo posto insieme al Viktoria Plzen grazie al pareggio tra quest'ultimi e il Bayern Monaco. Le prossime due giornate saranno decisive per la qualificazione.



Barcellona-Inter 2-0: 8' Barbera (B), 94' Hernandez Lorenzo (B).



Classifica gruppo c: 10 Barcellona, 4 Inter, 4 Viktoria Plzen, 3 Bayern Monaco.