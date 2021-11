Prosegue il programma della UEFA Youth League e oggi è toccato a Inter e Milan scendere in campo per la quarta giornata della fase a gironi. Sorridono i nerazzurri, che passano 4-2 sul campo dello Sheriff e difendono il primato nel gruppo D. Lo stesso non si può dire per i nerazzurri, sconfitti ancora dal Porto e fanalino di coda del gruppo B, con un solo punto conquistato finora.





Sheriff-Inter 2-4

8' Forov (S), 36' Abiuso (I), 40' Fabbian (I), 62' Peschetola (I), 76' Forov (S), 81' Peschetola (I).



Classifica gruppo D: 10 Inter, 7 Real Madrid, 6 Shakhtar, 0 Sheriff.





Porto-Milan 0-1

73' rigore Abreu (P).



Classifica gruppo B: 10 Porto, 7 Liverpool, 4 Atletico Madrid, 1 Milan.