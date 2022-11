Tempo di sorteggi nelle competizioni europee. Dopo gli accoppiamenti dei "grandi" della Champions League, anche la Youth League ha sorteggiato le gare dei playoff che si disputeranno il 7 e l'8 febbraio. Due le rappresentanti italiane: la Juve che ha pescato il Genk e l'Inter cui è capitato il Ruh Lviv. Si giocherà in gara unica e in palio ci sarà un pass per gli ottavi di finale della competizione.



Ecco la lista completa delle gare sorteggiate.



Spareggi (7/8 febbraio)



Young Boys (SVI) - Salisburgo (AUS)

AZ Alkmaar (OLA) - Eintracht Frankfurt (GER)

Ruh Lviv (UCR) - Inter (ITA)

Hajduk Spalato (CRO) - Shakhtar Donetsk (UCR)

MTK Budapest (UNG) - Ajax (OLA)

Hibernian (SCO) - Borussia Dortmund (GER)

Panathinaikos (GRE) - Porto (POR)

Genk (BEL) - Juventus (ITA)