Un mix tra Franck Rijkard e Vin Diesel con la voce di chi arriverà lontano., 21° nella classifica finale ma c'è la sensazione che sia stato un po' sottovalutato. Lui fa spallucce, e torna a casa con una valigia piena di emozioni: "Tutte positive."No, ma il lockdown è stato devastante, ha riazzerato un po' tutto e avevo perso ogni certezza"."Me l'hanno scritto in tanti, ma io sono stracontento di essere qui. E' una grande vittoria"."Sono le cover della mia canzone che mi arrivano in privato su Instagram. Ci tengo molto, e appena posso mi prendo un po' di tempo per ascoltarle; mi piace farlo"."Sono stato molto con Fabrizio Moro col quale ero già amico, ho fatto amicizia con Giusy Ferreri ma soprattutto con Gianni Morandi"."Un personaggio tranquillissimo, mi ha stupito la sua tranquillità con la quale affronta tutto quello che ci succede in questi giorni"."Mi ha detto di affrontare le cose con serenità. Anche se c'è una cosa in particolare che mi ha sorpreso"."Nonostante abbia partecipato a tantissimi Festival, mi ha detto che più ne fa e più è agitato, perché ha sempre più consapevolezza di quello che può succedere"."Me l'ha proposto il mio producer e gli ho detto subito di sì, è uno dei miei pezzi preferiti. Non mi sono mai preoccupato del brano scelto, sono una persona alla quale piacciono i rischi"."Personalmente non ci ho giocato, ma so che ho fatto fare un sacco di punti. Sul palco ho fatto di tutto: ho detto 'papalina', ho fatto uno squat, ho saltato e ho anche simulato una nuotata"."Ho iniziato a giocare a rugby mentre finivo le scuole medie, alla fine è diventato il mio sport del cuore e lì è rimasto. La passione per la musica c'è sempre stata, e quando è arrivato il momento di scegliere tra le due cose ho preferito quest'ultima. A rugby vorrei giocarci sempre, ma è difficile trovare altre persone che abbiano questa passione"."Sì, anche se ultimamente sto guardando poca tv. Anche le partite di calcio mi capita di guardarle sempre meno, però quando gioca la Nazionale la seguo sempre"."L'ho seguito tutto a casa insieme ad amici, eravamo tutte le sere incollati a un maxischermo sul quale proiettavamo le partite con tanto di casse che sembrava di essere allo stadio. L'unico problema era la differita perché la vedevamo su internet, così i gol arrivavano sempre dopo gli strilli che sentivamo dalle altre case"."No, non ci ho pensato. Ma sarebbe bellissimo, magari prima o poi farò qualcosa".