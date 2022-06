Tra Zaccagni e Zaniolo è pace fatta. Come riportato dal magazine Chi, i due giocatori hanno parlato - a Coverciano (Zaniolo è stato poi costretto a saltare gli impegni con la Nazionale per un problema alla caviglia) - della situazione che ha coinvolto anche la fidanzata e il figlio del giocatore della Lazio (il coro lanciato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League) e si sarebbero chiariti. I due giocatori di Roma e Lazio non hanno avuto problemi al confronto e hanno messo da parte l'episodio che aveva poi scatenato anche il post fuori luogo di Chiara Nasti e il caos conseguente sui social.