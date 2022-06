L'infortunio subito in Nazionale ha concesso a Nicolò Zaniolo di lasciare in anticipo il ritiro azzurro e iniziare ufficialmente le sue vacanze. Dopo il caso del balletto sul pullman al coro contro Zaccagni, che ha scatenato la reazione della ex Chiara Nasti (con l'rmai celebre uscita sul "gamberetto") l'attaccante della Roma ha scelto di concedersi del tempo lontano dai riflettori raggiungendo Sara Scaperrotta, la sua storica ex-compagna, per trascorrere del tempo col loro figlio Tommaso. Chi li ha scoperti e paparazzati, con Sara che è ancora in splendida forma eccola nella nostra gallery.