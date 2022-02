Fausto Pari, ex giocatore del Napoli e attuale procuratore di Zaccagni e Raspadori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le parole dell'agente:



"Su Zaccagni col Napoli avevamo trovato l'accordo già a gennaio 2021 ma non so tra Napoli e Verona. Poi è arrivata la Lazio e siamo contenti. Spero che per il ragazzi in futuro ci possano essere chances anche da parte della Nazionale di Roberto Mancini. Ancora presto sapere dove giocherà Raspadori l'anno prossimo, dispiace non vedere Zaccagni a Napoli".