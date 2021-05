Mattia Zaccagni si è reso protagonista nell'ultima sfida contro il Napoli. Il centrocampista del Verona è nel mirino del club azzurro e negli ultimi giorni ha ricevuto degli insulti sui social da una parte del tifo partenopeo. Il suo agente, Fausto Pari, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di questa situazione e del futuro:



OFFESE SOCIAL - ​"Chi ha offeso Mattia non è tifoso del Napoli, sono certo. Mattia piace al Napoli e al Milan come ha detto il pres. Setti? Ne sono felice. Aspettiamo ancora qualche giorno per vedere quali scenari si apriranno.



TRASFERIMENTO A NAPOLI - "L’episodio dei social non influirebbe minimamente sull’opportunità di vestire la maglia del Napoli. Ve lo garantisco al 100%. Anche la mancata qualificazione in Champions del Napoli non influirebbe affatto sull’ipotetica scelta Napoli. Gli azzurri giocheranno l’Europa League, una competizione di tutto rispetto".