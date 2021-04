Mattia Zaccagni sta vivendo una grande stagione che ha fatto nascere l'interesse per lui da parte di Napoli e Milan su tutte. Il suo agente, Fausto Pari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:



IL MERCATO - "Non vorrei essere nei panni di Giuntoli, per le società ci sono tanti problemi economici. I giocatori si rendono conto che il mondo sta cambiando e le richieste di prima non sono più possibili, però spesso la colpa è dei procuratori, non dei calciatori".



ZACCAGNI - "Non è più vicino o più lontano, il mercato è fermo per tutti e le società pensano ad altro in questo momento. Zaccagni è una mezzala e Juric lo sta sfruttando bene anche in altri ruoli".