Fausto Pari, ex difensore del Napoli, membro dell'entourage di Mattia Zaccagni, parla del futuro del trequartista del Verona a Calcio Napoli 24 Live: " Mattia sta ottenendo una continuità di rendimento importante, l’anno scorso si era già messo in mostra e forse si sta confermando ad alti livelli. Sta consolidando il suo talento, vediamo dove potrà arrivare. Squadre interessate? Bisognerebbe chiedere al Verona (ride, ndr). Tante squadre lo stanno attenzionando, presumo ci sia anche il Napoli. Vedremo cosa succederà in futuro. Il Napoli? Lo considero una mezz’ala, con Juric è stato spostato più avanti con meno compiti difensivi. Per me può giocare in qualsiasi ruolo. Contratto in scadenza nel 2022? A fine stagione faremo delle valutazioni, bisogna pensare sempre in grande". Sul trequartista degli scaligeri ci sono anche Lazio e Inter.