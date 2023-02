A portare Kvaratskhelia in Italia è stato l'ex difensore. O meglio: è stato lui a segnalarlo al Napoli, che poi al momento giusto ha affondato il colpo prendendolo per 10 milioni di euro: "- racconta Zaccardo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - Quando Khvicha giocava in Russia c'era una situazione diversa; quando lo vidi tre anni fa me ne innamorai subito restando colpito dalle sue qualità. Entrando in collaborazione con il suo entourage mi chiesero se c'erano soluzioni in Italia e pensammo al Napoli, anche perché Giuntoli lo seguiva e si era già informato., ma nonostante ci fossero anche altre offerte la famiglia era convinta di scegliere Napoli".- "L'hanno scelto perché è un club serio che valorizza i giovani, e in più. Nasce come dribblomane che ora prova meno l'uno contro uno e si mette al servizio della squadra, è diventato una pedina importante di una squadra spettacolare.- "Conosco tutta la famiglia, compreso il fratello Tornike che promette bene. Un po' per lavoro e un po' per piacere guardo tutte le partite del Napoli, e vi dico che in pochi giocano così bene.: è un ragazzo semplice ma con personalità, non sente la pressione".- "Possibile che ne arrivino.. Io come zone seguo la Germania e a giugno sarò tra Romania e Georgia per seguire la fase finale dell'Europeo Under 21 dove potrò seguire più a fondo i talenti georgiani".