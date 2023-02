La paura non è ancora passata per Alberto Zaccheroni, storico ex-ct della nazionale giapponese ed ex fra le altre di Inter, Lazio, Juve e Milan, nonché vincitore dello scudetto proprio alla guida dei rossoneri nella stagione 1998-1999. L'allenatore è infatti ancora rivoerato nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena sebbene sia vigile e cosicente.



Nel pomeriggio di ieri, infatti, il 69enne tecnico cesenate è caduto all'interno della sua abitazione, che si affaccia su Piazza Comandini a Cesenatico, sbattendo violentemente la testa a terra. Immediato l'intervento del 118 che nel soccorrerlo lo ha trovato steso a terra nei pressi di una scala interna con un grave trauma cranico.



Secondo quanto riportato da Ansa, immediata è stata la corsa in Ospedale dato che non è ancora chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari, sia la conseguenza di un precedente malore. Il quadro clinico, dopo gli esami effettuati in serata e mattinata, è considerato dai medici "serio", ma Zaccheroni resta vigile e cosciente.