Intervistato da Libero, l'ex allenatore di Inter e Juventus, Alberto Zaccheroni, ha parlato della corsa scudetto e svelato le sue preferenze calcistiche da bambino.



"La Juve è in ripresa, anche mentale. Dell'Inter ero malato da piccolo, poi a 16 anni sono diventato amante del bel-gioco. Dico pareggio con gol. Scudetto? Ci sono squadre in crescita come la Juve e altre in calo come la Roma. Massimiliano Allegri intelligentemente si è rifugiato nel 4-4-2 che gli garantisce più copertura, mentre i suoi giocatori stanno entrando in condizione. Poi ci sono Napoli e Milan, che si stanno meritando la vetta della classifica. Mi aspetto una bella lotta a quattro fino alla fine".