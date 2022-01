Alberto Zaccheroni parla alla Gazzetta dello Sport della corsa Champions: "Chi resta fuori? Se avessi dovuto rispondere a questa domanda due-tre settimane fa, avrei detto Juventus senza ombra di dubbio. Aveva fatto vedere davvero troppo poco per pensare a una rimonta. Oggi, invece, le carte si sono mischiate e non è solo una questione di mercato. La squadra di Allegri, pur restando distante dalle prestazioni di chi sta davanti, mi sembra in crescita. Difende decisamente meglio che a inizio campionato, manca ancora la fase d’attacco, ma vediamo ora con Vlahovic se ci saranno progressi. Con il serbo è stato innestato un pezzo importante, anche se avrà bisogno di ambientarsi e non va dimenticato che la Juve ha perso Chiesa per tutta la stagione. Milan e Napoli, invece, hanno pagato le tante assenze. Meritavano e potevano avere più punti di quelli che hanno. Se devo dirla tutta, questo campionato è davvero troppo condizionato da Covid e infortuni e per questo è diventato complicato fare pronostici. Ma i rossoneri mi sembrano la squadra con più entusiasmo di tutte, mentre il Napoli ha una rosa di grande qualità e profondità. Spalletti poi è una garanzia: al primo anno raggiunge sempre l’obiettivo. Mentre il Milan ha in Maldini un fenomenale stabilizzatore dell’ambiente. Ecco, ho qualche sensazione contrastante, invece, sull’Atalanta. Stimo moltissimo Gasperini, ma da fuori pare che i giocatori abbiano meno fame che nelle stagioni passate. E nel calcio l’ambizione, l’entusiasmo e la testa sono la base per il successo".