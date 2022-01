Alberto Zaccheroni ha parlato di Sandro Tonali in una intervista concessa a Radio Rossonera: Tutti rimangono sorpresi da Tonali, lui è un giocatore straordinario, bisogna vederlo nel lungo periodo, ma secondo me ha le qualità per portarsi sulle spalle il Milan per anni. Sa giocare nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, recupera palla, gli capita di andare a chiudere in fascia e riesca a cavarsela. Quello che ha fatto un salto di qualità enorme è Saelemaekers, è un giocatore che ha gamba, tecnica e si sta completando, andando a giocare anche in altre zone del campo".