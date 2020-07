Succede quasi sempre così in quello zoo globale che internet è diventato. Solo cheE non perché ci sia di mezzo il calcio, ma percon denti da latte e per la straordinaria severità della sanzione. Vediamo i dettagli.La vicenda è nota poiché ieri ha compiuto rapidamente il giro del mondo via web.Il testo recita: “Stronzo nero, faresti meglio a non segnare domani oppure verrò a casa tua vestito da fantasma”. E a corredo del messaggio vengono caricate igiusto per fare intendere a quale abbigliamento da fantasma si faccia riferimento.. E a quel punto si viene a scoprire il dettaglio sconcertante: l'autore del messaggio razzista. Adesso dovrà affrontare le conseguenze giudiziarie della sua prodezza, che potrebbero essere pesanti.Certamente sono pesantissime quelle calcistiche, perché, impedendogli per sempre di accedere alle gare casalinghe e alle installazioni del club. E vista la durezza della sanzione, è inevitabile porre l'interrogativo: è giusto essere così inflessibili con un giovanissimo e non dargli una possibilità di riabilitazione?. Ciò che comunque dovrebbe sollecitare una riflessione poiché il tema è eticamente controverso. Per quanto ci riguarda, riteniamo che. Specie in un'epoca che vede il principio della libertà d'espressione scambiato per libertà d'abuso comunicativo, con la rete a fare da arena dei peggiori istinti verbali.Va aggiunto che una sanzione calcistica così pesante (e in attesa di sapere quanto dura sarà quella penale) è un riflesso dell'elevatissima sensibilità che in Inghilterra si è diffusa a proposito di criminalità e devianza giovanili.e della necessità di rivedere una legislazione penale che nei loro confronti cominciava a sembrare permissiva.A ciò si aggiungache il mondo del calcio inglese si è dato dall'Heysel in poi e ecco che il quadro si completa.Certamente si tratta didove il principio dell'attenuazione di responsabilità per i minori continua a essere radicato. Ricordiamo le polemiche accese intorno agli episodi dida parte di alcuni studenti di un istituto superiore a Lucca (). In quell'occasione si arrivo a discutere sull'opportunità pedagogica di bocciare i ragazzi più “esuberanti”.