Il governatore del Veneto,, ha annunciato nuovi provvedimenti che vanno oltre il dpcm del governo Conte accelerando ulteriormente la ripresa per la fase 2:"Penso che ieri sera sia stata una brutta serata. Abbiamo atteso con i governatori sperando che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello annunciato dal premier. In questi momenti ci vuole sempre senso di responsabilità e obbiettività ma per quanto ce ne metti, non si può non rilevare che ne vien fuori che si stanno dando indicazioni che stanno creando fibrillazione"."Bisogna, comunque, aprire. Siamo in un momento storico in cui si parla di test, test rapidi, sierologici, terapie e cure che non avevamo solo due mesi fa. Si poteva e si doveva fare uno sforzo in più. Non possiamo diventare un laboratorio o delle cavie, dobbiamo anche vivere. Io dico che si poteva e si deve fare sforzo in più. Non ho messaggi di gente che mi chiede il sussidio o il reddito di cittadinanza, i veneti vogliono lavorare. Si riparta, bisogna che il Governo no vada via con il freno a mano integrato"."Sono molto preoccupato per le tensioni sociali. Faccio il pompiere con tutti quelli che mi chiamano ormai. Se il governo si confrontasse con le Regioni in questi giorni si potrebbe trovare una soluzione".NON CERCO RISSA - "Sono convinto che il governo abbia ancora gli spazi per rivedere questa modalità di approccio. Non faccio ordinanze per cercare la rissa ma per dare risposte e anche un minimo di positività di fronte alla rassegnazione della comunità. In questo momento il disagio sanitario rischia di diventare disagio psicologico","In Vento è consentito lo spostamento in seconde case e imbarcazioni. E' consentito in Veneto lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde case di proprietà o alle imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per la manutenzione e la riparazione. È consentito spostarsi per l'attività motoria e all'aria aperta, anche in bicicletta in tutto il territorio del Comune di residenza, con obbligo di evitare gli assembramenti e di rispetto della distanza un metro, con mascherina e guanti e garantendo l'igiene"."Chi chiede di bloccare cittadini del nord dovrebbe anche impedire ai propri di uscire. La Costituzione dice che non si possono chiudere i confini delle Regioni, sto semplificando, la formula non è questa ma è così".