L'Argentina è sempre più convinta e ai Mondiali di Russia andrà senza Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter continua a sperare nella convocazione, ma sta già studiando un piano alternativo che lo tenga lontano dai rumors sull'evento.



A svelarlo è Zaira Nara, sorella della moglie dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che parlando ai microfoni di TeLeFe in Argentina ha confermato che Icardi, insieme a suo marito stanno pensando ad un tour in Africa: "Vorrebbero tanto andare in Africa con mio marito Jakob von Plessen, Mauro desidera davvero fare questo tour. Quindi, se non andrà al Mondiale di Russia, come premio di consolazione si concederà questo giro del continente con il cognato; io ci rimetterò perché si porta via mio marito, però va bene tutto per regalargli questo sfizio". E Wanda e Zaira? A casa con genitori e figli? Eccole nella nostra gallery.