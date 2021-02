Non c'è solo Wanda Nara a far parlare il mondo di se stessa, ma ora ci si mette anche la sorella Zaira Nara che dopo i servizi fotografici fatti insieme alla sorella è intervenuta in un programma tv argentino rivelando alcuni retroscena sulla vita lavorativa da agente di Wanda, nonché moglie e agente di Mauro Icardi.



IL RINNOVO DI ICARDI - "A Milano eravamo con Jakob (il suo compagno, ndr) in un hotel divino dove eravamo andati a cena. Wanda stava trattando il rinnovo di Mauro. Ed è intensa nella negoziazione, è una di quelle persone che riattacca il telefono dicendo ‘quando arrivi al numero che ti sto dicendo, chiamami, altrimenti non chiamarmi’".



LA VOGLIONO IN TANTI - "Diversi giocatori vogliono che Wanda diventi il proprio rappresentante. Non dico nomi, ma giocatori noti e molto importanti. Di altri club: hanno chiesto il permesso a Mauro. Ma il lavoro di agente richiede molto tempo, non è solo la firma del contratto”.



E noi vi mostriamo le foto di Wanda e Zaira nella nostra gallery.