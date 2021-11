Miha Zajc potrebbe lasciare il Fenerbahce. Il centrocampista sloveno, intervistato mentre è in ritiro con la nazionale, ha parlato del su futuro dicendo: "Al momento non penso al mercato, ma se arriveranno delle offerte le valuterò. Devo scegliere la soluzione migliore per senza guardare ai soldi." Zajc si è trasferito al Fenerbahce dall'Empoli nel gennaio del 2019 ed esattamente un anno dopo era tornato in Italia, al Genoa.