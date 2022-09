Il nuovo centrocampista del Chelsea Denis Zakaria ha postato queste parole dopo il passaggio a Londra:



"È tempo di nuove esperienze e di una nuova avventura per crescere ulteriormente. Felice di questa grande opportunità, Chelsea. Sento che questo è il modo migliore per mostrare le mie ambizioni. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo, Blues! Grazie mille ai tifosi della Juventus per il sostegno negli ultimi mesi".