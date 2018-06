Gianluca Zambrotta, ex grande terzino sinistro della Juventus, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del possibile arrivo di Joao Cancelo: "Cancelo è giovane, ha estro ed è cresciuto tanto con Spalletti. L'Inter non doveva farselo scappare. Se andasse alla Juve, con i consigli di Allegri, migliorerebbe ancora. Ho avuto Max al Milan, so quanto curi la fase difensiva e sono certo che, con lui, il portoghese potrebbe fare il salto di qualità e colmare le sue lacune".



CHIAVE CHAMPIONS - "La Juve di due anni fa spingeva con Dani Alves: io credo che, quando hai in rosa un giocatore forte tecnicamente, allora quello sarà sempre un vantaggio nelle partite in Europa. Tanti più sono gli uomini capaci di tener palla e impostare il gioco, tante più possibilità hai di mettere l'avversario in difficoltà. Certo, per lasciare spazio a due come Cancelo e Sandro, Allegri dovrà curare al meglio la copertura dei centrocampisti".