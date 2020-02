Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juve, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, durante la quale ha parlato anche dei bianconeri di Sarri: "Lui sotto accusa? Lo reputo con Conte il miglior allenatore italiano in circolazione per quanto fatto col Napoli, che era una squadra su misura per la sua idea di calcio. A Torino ha giocatori con caratteristiche e personalità diverse, serve una gestione differente. Quando la Juve perde fa sempre notizia, ma resta impegnata su tre fronti e può ancora vincere tutto. Sarri ha solo bisogno di tempo, non sarei particolarmente preoccupato fossi nella Juve: restano loro la squadra da battere".