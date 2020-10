L'ex rossonero Gianluca Zambrotta dice la sua sul mercato del Milan alla Gazzetta dello Sport: "È coerente con i piani della proprietà, che ha fatto ottimi investimenti. E Pioli è l’allenatore ideale per i giovani. Brahim Diaz? Bell’innesto, un peperino difficile da tenere. Saelemaekers non si risparmia mai: per un allenatore avere gente così in rosa è una fortuna".



"Tonali a 20 anni sembra abbia l’esperienza nel Dna, la sua maturità ti colpisce. Però ricordiamoci che arriva dal Brescia, che lottava per obiettivi diversi. Io conosco la differenza tra i campi di provincia e stadi come il Camp Nou o San Siro: se non sei abbastanza forte mentalmente rischi di pagare tutto alle prime difficoltà. Lui e Bennacer insieme mi intrigano, senza nulla togliere a Kessie, preziosissimo per gli equilibri della squadra".



"Spinta, dribbling, gol: Dalot e Theo Hernandez sulle fasce promettono bollicine. Il bello di Theo non sta solo nel senso del gol. È un terzino straordinario: spinge, ha il cambio di passo, crea superiorità. Mi aveva impressionato già dalle prime partite in A: pensai 'questo ragazzo ha la personalità dei grandi'. Dalot è un talento. Molto tecnico, salta l’uomo nell’uno contro uno, cerca la porta. Il suo arrivo segue la filosofia del club: giovani promettenti da valorizzare. Dalot a destra e Tho a sinistra sono un bel progetto".