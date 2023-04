Riccardo Zampagna cambia casacca. L'ex attaccante di Atalanta e Sassuolo. L'ex giocatore, da sempre schierato politicamente a sinistra, è ora nella lista dei candidati consiglieri di 'Terni Protagonista', lista che sostiene Orlando Masselli, il candidato sindaco di Terni in quota Fratelli d’Italia. Non si tratta dell'esordio assoluto di Zampagna in politica: già nel 2015 si era candidato nelle liste dell'allora candidato sindaco di Terni del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.