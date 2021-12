Preoccupazione per l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. L'imprenditore da alcuni giorni è ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e, secondo gli ultimi aggiornamenti, si trova in terapia intensiva in condizioni abbastanza serie, ma non in pericolo di vita.



LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto riferito da Stadionews, alcuni giorni fa Zamparini è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per un attacco di peritonite e ora si trova in terapia intensiva. Sono state escluse complicazioni legate al Covid. Di recente, l'imprenditore è stato segnato dal dramma della morte del figlio Armando, deceduto a Londra a 23 anni.