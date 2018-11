In un'intervista concessa a Palermo Today, Maurizio Zamparini si congeda dal Palermo dopo 16 anni di gestione, ufficializzando la cessione del 100% del club a un soggetto tuttora ignoto. Recitava così il comunicato diffuso ieri dalla società sicilana: "La Financial Innovations Team, incaricata dal Palermo della cessione del club, comunica infatti che "uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse a rilevare la Società, ha completato i propri approfondimenti e confermato l’acquisizione del 100% delle azioni della Società in oggetto. La trattativa è quindi da ritenersi conclusa positivamente. Per la firma definitiva saranno necessari ancora alcuni giorni per consentire alle Parti di espletare le necessarie formalità".



Zamparini ha salutato Palermo con parole piuttosto velenose: "Ho dato molto, ma è evidente che non sono stato compreso. Sono un friulano che si è comportato bene, al di fuori delle vostre regole palermitane. Lascio il Palermo primo in classifica, ma anche per questo mi avete insultato. Ricevere così tanto fango da parte della città a cui ho dato tanto mi porta a considerare il giorno della cessione come uno dei più belli. Esco da un incubo, non vorrò più parlarne. Leggere che io sarei un uomo propenso a delinquere mi riempie il cuore di una profonda tristezza".