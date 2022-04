In vista della partita di sabato contro lo Spezia, l 'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati, i recuperi e la corsa salvezza.



I RECUPERI - "Bisogna capire come stanno i nazionali, ma abbiamo recuperato tutti. Nessun infortunio, ma ci sono otto giocatori che non abbiamo avuto e devo valutarli per domani". Su Romero: "Non so quando rientrerà, ora è in Argentina per la convalescenza".



LA PARTITA - "All’andata è stata una gara equilibrata, persa soltanto alla fine. Non vedo una grande differenza tecnica tra noi e loro. Sarà una partita aperta, dalla loro ci sarà il fattore campo. Dobbiamo dare il massimo perché siamo ancora in corsa per la salvezza e domani è un'occasione".



CORSA SALVEZZA – "In questo momento è difficile fare calcoli. Dire che Sampdoria o Udinese possano essere in lotta è un’anomalia, ma la quota può essere più bassa rispetto agli altri anni".