L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di La Spezia: "Tra noi e loro non c'è una grandissima differenza tecnica, lottiamo per lo stesso obiettivo e sarà una partita aperta. Abbiamo altissime motivazioni, loro hanno qualche punto in più perché sono stati bravi a vincere con Milan e Napoli e la classifica la fanno anche quel tipo di partite. Domani è la prima occasione per ragionare in modo diverso dopo un periodo duro. Ci saranno alcune fasi, dovremo esser bravi a non regalare episodi".



"Romero? Non so quando tornerà, è andato in Argentina e non l'ho più sentito, non ho idea se lo recupereremo o no. I nazionali hanno avuto più dispendio che lavoro, con gli altri si è lavorato molto e bene, abbiamo cercato di resettare la mente, perché il vero problema è quello, quindi abbiamo cambiato abitudini e schemi".



"Il caso Henry? Due minuti dopo la partita era tutto a posto, lui è il nostro miglior giocatore e l'arrabbiatura era nel perdere un giocatore così importante. Mentre per quel che mi riguarda, mi devo vergognare di quello che ho detto (una bestemmia a muso duro al giocatore espulso per somma di ammonizioni derivanti da proteste, ndr), ma non per quello che ho fatto".