Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Il prossimo anno mi vedo ancora in A col Venezia. Ho un contratto lungo fino al 2025 perché credo in questo progetto. Anche se le vie del mercato sono infinite, Non lo so, non posso rispondere, vengo dalla gavetta. Ho ottenuto risultati soddisfacenti in contesti non semplicissimi e molto diversi tra loro. Però finché non ti metti alla prova, non puoi sapere se sei un grande allenatore. Se mai mi capiterà di trovarmi ad allenare campioni, mi renderò conto. Ora fatemi vincere il mio scudetto: salvare il Venezia".