Intervista a TNT Sports per il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti: "Copa America? Il titolo è meritato, l'Argentina ha dimostrato di meritarlo. So quel che Messi sente per il nostro paese, ho avuto il privilegio di giocare con lui agli inizi nella Seleccion: vincere così è stato bello, credo che Leo sia il più facile di tutti. Io sono contento, so quanto aspettava questo momento, è arrivato e lo merita".



Sulla gestione Scaloni

"Sono felice di Scaloni, conosco molti che lavorano con lui, da Samuel ad Ayala e Aimar. Hanno fatto un lavoro di profilo basso, con umiltà, raggiungendo i risultati".



Su Lautaro Martinez

"Quando abbiamo preso Lautaro il pensiero era al futuro: tutto quel che sta facendo all'Inter e all'Argentina era nelle nostre idee e speranze. Ogni anno migliora, è un giocatore con fame e che cresce: è in un momento presente importante":



Su Correa

"Il Tucu lo conosco da tempo: c'è una foto di quando ero ragazzo e lui era giovane che abbiamo fatto qui all'Inter; l'abbiamo rinnovata. Inzaghi lo conosce bene, ci può dare una grande mano, sono felice che sia qui, conosco bene le sue doti e qualità".