Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport ed elogiato il lavoro del club toscano con i giovani: "Per un allenatore è più facile mettere dentro questi ragazzi, perché questo fa parte della filosofia dell'Empoli. Escono questi giocatori bravi che mi permettono di fargli bruciare le tappe, quello che conta è sempre il risultato sportivo, per me e per il club che si deve salvare. Quello che sa far bene l'Empoli non è far giocare i giovani, ma portarli ad essere all'altezza dell'obiettivo e questo è l'importante".