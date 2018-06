Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, parla di José Mourinho, suo ex allenatore.



“Quante volte ho visto Mourinho arrabbiarsi? In due stagioni con noi poche volte, quando si arrabbia non ce n’è per nessuno. Si è arrabbiato quando abbiamo perso a Catania e una volta a Bergamo. Ha grande personalità, è un vincente, quello che riesce a trasmettere è unico e andavamo in campo con la forza che lui metteva in ogni allenamento e in ogni partita”.