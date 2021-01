Dopo le chiacchiere e le polemiche degli ultimi giorni, Nicolò Zaniolo ha deciso di dire basta con i social. E lo ha fatto affidando queste parole al profilo Instagram della madre, Francesca Costa: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio“. Il calciatore prova così a mettere la parola fine alla telenovela che lo sta accompagnando da qualche giorno a questa parte e che lo vede al centro del triangolo composto dalla sua ex Sara Scaperrotta e dalla sua nuova fiamma, Madalina Ghenea.