nonostante i ripetuti accostamenti dell'ex attaccante della Roma ai nostri club, dalla Fiorentina alla Juventus passando per il Milan sotto la gestione Maldini-Massara., club col quale - al netto della conquista del campionato - ha disputato appena due partite da titolare su dieci apparizioni, riuscendo comunque da subentrante a mettere a segno qualcosa come 5 gol. Nelle ultime ore infatti il club di Istanbul, dove ritroverà il direttore sportivo spagnolo Monchi, che lo ha immediatamente indicato al tecnico Unai Emery come soluzione per rimpiazzare Buendia, gravemente infortunato al ginocchio.- Zaniolo, che solamente il gennaio scorso rifiutava il passaggio al Bournemouth,, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. In queste ore i due club sono in costante contatto per la lo scambio dei documenti e la formalizzazione degli ultimi dettagli, prima del. Il calciatore italiano si sottoporrà alle visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà ai Villains e potrebbe essere a disposizione di Emery già per il prossimo turno di campionato, nel quale l'Aston Villa affronterà l'Everton con l'obiettivo di dimenticare subito la pesante sconfitta all'esordio contro il Newcastle di Tonali. Un altro azzurro è pronto dunque ad iniziare la sua avventura a casa di Sua Maestà.- Indirettamente toccata dalla vicenda Zaniolo pure la Roma, che al momento di definire qualche mese fa la cessione al Galatasaray per 15 milioni più bonus, aveva fatto inserire pure una percentuale (20%) sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Qualora l'Aston Villa scegliesse di esercitare l'opzione per acquisire Zaniolo a titolo definitivo al termine della stagione appena iniziata, i giallorossi incasserebbero una cifra superiore ai 5 milioni di euro.