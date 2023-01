Il ct della nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini, durante "Allenare l'Azzurro" in corso questa mattina al Salone d'Onore del Coni ha parlato anche del caso Zaniolo, sempre più lontano dalla Roma: "Zaniolo? Il mio 'osservatorio' è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l'ho visto penso che sia un ragazzo con grandi qualità, credo che debba mettersi a disposizione della squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento".