La speranza si è esaurita poco dopo le 9,30. L’esame strumentale al quale si è sottoposto Nicolò Zaniolo a Villa Stuart ha dato esito certo:o. L’infortunio occorso ieri sera al 41’ di Olanda-Italia aveva già fatto temere il peggio. Stamattina Nicolò si è presentato insieme alla fidanzata a Villa Stuart ma aveva una faccia che era tutto un programma.visto il digiuno del calciatore. Previsto stop di 6 mesi. Una disgrazia per il ragazzo e la Roma dopo il terribile crack di gennaio al ginocchio destro.​. Il centrocampista offensivo dellae della, uscito per una forte distorsione al ginocchio sinistro nella sfida di ieri vinta dagli Azzurri contro l’, si è sottoposto oggi alla risonanza magnetica per capire meglio l'entità del ko. Uscito zoppicando dal campo, purtroppo è stata confermata la sensazione che si ha subito avuto: ancora una volta si è rotto ill legamento crociato. Come il destro di 8 mesi fa, quando uscì in barella dalla sfida contro la. Il giocatore si opererà domani. Un duro colpo che lo terrà lontano dai campi