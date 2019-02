Fa godere la Roma, fa piangere l'Inter, fa sognare la Juventus. Nicolò Zaniolo, rivelazione del calcio italiano e speranza per la Nazionale di Roberto Mancini, sta vivendo un momento d'oro, certificato anche dalla doppietta realizzata in Champions League contro il Porto, martedì scorso. Prestazioni che stanno sorprendendo tutti e hanno portato sotto la luce dei riflettori anche la madre del centrocampista, Francesca Costa, che sta riscuotendo un grande successo sui social network. Come rivelato al Corriere della Sera da lei stessa, alcune foto pubblicate su Instagram hanno portato Zaniolo a "sgridarla": "Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!". Scatti che potete guardare nella nostra FOTOGALLERY e hanno indispettito il talento giallorosso, ma stanno facendo impazzire migliaia di tifosi, romanisti e non solo.