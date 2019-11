Al Nike Store di via del Corso sono arrivati circa circa 300 tifosi per l’evento dedicato alla Roma. Ad incontrarli, oltre a Lorenzo Pellegrini e Mirko Antonucci, anche Nicolò Zaniolo che ha così parlato a Sky Sport: "“Europeo? Come dicevo dopo l’Armenia, possiamo dire la nostra. Siamo giovani, abbiamo anche giocatori esperti. Mancini? Devo tanto al mister, mi ha chiamato quando ancora nessuno mi conosceva, gli devo tanto per la fiducia, ora devo ripagarla in campo come sto facendo, penso. La doppietta? Rappresenta innanzitutto un contributo alla squadra per la vittoria, poi un sogno coronato, ma è un punto di partenza con la maglia azzurra".



ERRORE - "Cosa non rifarei? Giocherei meglio le carte in Under 21 l’anno scorso, ho questo rimpianto, ma sono quello di quest’anno. Ho commesso un errore l’anno scorso (era arrivato in ritardo a una riunione con Kean, ndr), ma io sono questo e basta".



TONALI - "Ha grande qualità, sono contento di quello che sta dimostrando, ci passo tempo in ritiro e sono felice per lui. Devo migliorare sotto tutti i punti di vista in campo, meglio così, in allenamento ce la metterò tutta per crescere".



RETI - "I gol? Quello più bello non lo saprei dire, i due in Nazionale mi hanno emozionato di più, anche quelli con Napoli e Milan".



RECORD - "Più dribbling di me solo Messi? Ho visto su Instagram, ho riso, devo continuare così, essere sotto solo a Messi è una grande soddisfazione".



OBIETTIVI - "Obiettivo minimo? È sicuramente migliorare, giorno dopo giorno, e poi dipende. Partita dopo partita vediamo, vogliamo vincerle tutte. Qualificarsi in Champions League è il traguardo, poi conquistare anche qualche trofeo quest’anno magari".



FUTURO - "Io a Roma? Sono felicissimo del rinnovo firmato, la società mi ha dato fiducia, ora devo ripagarla in campo. Sono felice alla Roma, dell’affetto dei tifosi, sto benissimo in campo. Fonseca? Le cose che deve dire le dice in faccia, è molto diretto, sono molto felice del mister che abbiamo, miglioro dopo giorno con lui. Vincere l’Europeo o l’Europa League con la Roma? L’Europeo con l’Italia dopo aver vinto l’Europa League con la Roma”.