Splendido gesto di Nicolò Zaniolo verso Jacopo Foce, capitano dello Spezia Under 17. Il giovane calciatore alcuni giorni fa ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro e ha contattato la famiglia del giocatore giallorosso per ricevere alcuni consigli. Come condiviso dalla madre di Zaniolo sui social, l’aiuto non si è fatto attendere e Foce è stato operato nella clinica austrica del professore Fink dove il numero 22 della Roma si è sottoposto al secondo intervento. “Che belle parole i gesti” sono state le parole del giovane capitano dello Spezia. Poi la replica di Francesca Costa: “Jacopo continua ad inseguire il tuo sogno… più forte che mai!”.